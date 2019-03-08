دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. رقم استثنائي في انتظار #الهلال

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأكد حساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يستطيع تحقيق رقم استثنائي هذا الموسم في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار “أوبتا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد يصبح أول فريق في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين يُسجل في جميع مباريات الموسم، في حال تسجيله في الجولات المتبقية هذا الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الوحدة اليوم، على إستاد جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والوحدة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، فيما يقع فرسان مكة في المركز السادس برصيد 35 نقطة.