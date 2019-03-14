دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. صراع منتظر لـ #الفيصلي والتعاون يُهدد الفتح

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفيصلي والقادسية، حيث تُقام في السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

لا طريق أمام الفيصلي إلا الفوز

ويسعى النادي الفيصلي إلى تحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات وذلك بعد الخسارة أمام نادي الشباب بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ23 في مباراة أُقيمت يوم الخميس الماضي.

أما فريق القادسية فلن يترك نقاط المباراة الثلاث لنادي الفيصلي بسهولة، خاصة أن القادسية يسعى إلى تعويض خسارته بالفوز على فريق الفيصلي.

ويذكر أن القادسية كان تعرض للخسارة من النادي الأهلي بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ23.

وستكون المباراة الثانية اليوم بين فريقي التعاون والفتح حيث تنطلق في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

انتصارات التعاون تُهدد الفتح

ويذكر أن التعاون سيدخل مباراة الفتح منتشيًا بفوزه على الرائد بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ23 يوم الخميس الماضي.

بينما تعرض نادي الفتح للخسارة من فريق الباطن في الجولة الـ23 بثنائية دون رد يوم السبت الماضي.

حقق نادي التعاون الفوز في آخر أربع مباريات في بطولة الدوري حيث هزم فرق” أحد والباطن والاتفاق والرائد”.