دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. عسيري متخصص هز شباك #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

اعتاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبدالفتاح عسيري، على هز شباك فريقه السابق الاتحاد خلال مواجهات الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عبدالفتاح عسيري ساهم في تسجيل 5 أهداف أمام الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، حيث أحرز هدفين، وصنع 3 آخرين.

وأضافت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، أن نجم الأهلي عبدالفتاح عسيري لم يُساهم في تسجيل أهداف أكثر أمام أي فريق آخر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الجمعة، مباراة الاتحاد ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.