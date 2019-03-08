دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. غوانكا نصف قوة #الاتفاق خارج ملعبه

المواطن - مروة نبيل

تألق الأرجنتيني كريستيان غوانكا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن غوانكا يُمثل نصف القوة الهجومية لفريق الاتفاق في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل غوانكا 50% من أهداف فريق الاتفاق خارج أرضه، حيث نجح في إحراز 5 من أصل 10 أهداف سجلها فارس الدهناء، ما دفع شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، لوصفه بـ”السلاح”.

ونجح غوانكا في تسجيل 14 هدفًا، ليحتل المركز الخامس في قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلف المتصدر لياندر تاوامبا برصيد 18 هدفا، وبفارق هدف عن غوميز، ثم عبدالرزاق حمدالله وعمر السومة بـ15 هدفا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره النصر اليوم على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة النصر ضد الاتفاق اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز التاسع بـ28 نقطة.