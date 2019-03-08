دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. فوساتي يكسر العقدة بفوزه الأول مع #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي، بقيادة المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، في تحقيق فوز صعب على حساب نادي القادسية اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وكان النجم السوري عمر السومة سجل هدف الفوز القاتل للنادي الأهلي في الدقيقة الرابعة والتسعين من عمر اللقاء، ليخطف الأهلي ثلاث نقاط ثمينة.

وقبل إقامة مباراة الأهلي والقادسية، كان الأهلي عانى مع فوساتي والذي لم ينجح في تحقيق أي فوز محلي في بطولة الدوري منذ توليه مهمة تدريب الراقي؛ حيث خسر مباراتين أمام النصر والفتح، وتعادل مع نادي الاتحاد في الجولة الثانية والعشرين.

وكان خورخي فوساتي تولى مهمة تدريب النادي الأهلي بعد إقالة المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي.

ويحتل النادي الأهلي حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي التعاون صاحب المركز الرابع.

وسيواجه النادي الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري فريق الفيحاء في الأول من إبريل المقبل.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي الهلال في نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، حيث تُقام مباراة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض يوم 17 مارس، على أن تُقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة يوم 15 إبريل المقبل.