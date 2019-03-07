دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. قراء “المواطن” يتوقعون فوز #التعاون على #الرائد

المواطن - مروة نبيل

توقع جمهور سكري القصيم من قراء صحيفة “المواطن” نتيجة مباراة التعاون ضد الرائد اليوم في الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت غالبية الأصوات في استفتاء صحيفة “المواطن” بشأن نتيجة مباراة التعاون ضد الرائد اليوم لصالح سكري القصيم، حيث توقع 64% من المشاركين فوزه، مقابل 18% لفوز الفريق الريداوي، و18% لاحتمالية التعادل.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الرائد، مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتسم مباريات التعاون ضد الرائد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتكافؤ الشديد بين الفريقين، حيث حقق كل منهما الفوز في 5 مواجهات، فيما انتهت 7 مواجهات بالتعادل.

وقبل مباراة التعاون ضد الرائد اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز العاشر بـ25 نقطة.