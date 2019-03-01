دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. لا غالب ولا مغلوب بين الاتحاد والأهلي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي والاتحاد- منذ قليل- بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

بدأ الشوط الأول بضغط هجومي متواصل من قبل نادي الاتحاد عبر كل من فهد المولد وألكسندر بريجوفيتش، ولكن عدم التركيز في اللمسة النهائية أبقى النتيجة عند التعادل السلبي.

ولم ينجح الأهلي في صناعة فرص هجومية للتقدم في الشوط الأول من عمر المباراة، حتى انتهى النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني بدأت الإثارة الحقيقية بوجود ضغط هجومي من قبل نادي الاتحاد، والذي نجح في افتتاح النتيجة في الدقيقة السبعين عبر رأسية متقنة من اللاعب البرازيلي رومارينيو مستغلًّا الارتباك الواضح في الدفاعات الأهلاوية.

قرر النادي الأهلي الضغط بقوة من أجل إنقاذ نتيجة المباراة وتفادي الخسارة، حيث تمكن النجم السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الأول للأهلي وهدف التعادل بطريقة مهارية جميلة، حيث سدد الكرة بضربة مقصية خلفية في الدقيقة السابعة والسبعين لتُصبح النتيجة هدف لكل فريق.

واصل الأهلي بعد ذلك محاولاته الهجومية لتسجيل الهدف الثاني، ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي كبير.

وسنحت فرصة للاعب فهد المولد للتسجيل في الشباك الأهلاوية، لكن دفاع الأهلي أطاح بالكرة من على خط المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

أصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 37 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد الاتحاد 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب : رومارينهو في الدقيقة 70

الأهلي 0 : 1 الاتحاد #الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/bxwZmkE5a0 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 1, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب : عمر السومه في الدقيقة 78

الأهلي 1 : 1 الاتحاد #الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/HG9oaRWaK2 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 1, 2019