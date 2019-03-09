دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. هولندي ونيوزيلندي يُديران مباراتي اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في ختام منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة الفتح ضد الباطن اليوم، الحكم الهولندي بول فان بوكيل، ويُساعده خوست فان زيلين وجوهان بيلدير، والحكم الرابع دينيس هيخلير، وحكم الفيديو روبرت ديبيرينك.

ويسعى النموذجي لخطف نقاط مباراة الفتح ضد الباطن اليوم، خاصة أن اللقاء على أرضه ووسط جمهوره، فيما يطمح الفريق السماوي لتحقيق فوز يُبعده عن المراكز الأخيرة والابتعاد عن شبح الهبوط.

ويقود مباراة الحزم ضد أُحد اليوم، الحكم النيوزيلندي ماتيو كونجر، ويُساعده سيمون لونت، وتيفيتا ماكاسيني، والحكم الرابع دانيلو غروجيتش، وحكم الفيديو دامير سكومينا.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والفوز في مباراة اليوم، فيما يسعى أُحد لتحقيق نتيجة إيجابية تُساعده في الابتعاد عن المركز الأخير.