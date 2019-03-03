دور هام للمبتعثين لنقل الصورة المشرقة للمملكة في الخارج

المواطن - واس

أكّد الملحق الثقافي لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي أهمية الدور الحضاري الذي ينقله المبتعثون والمبتعثات من قيم وأخلاق ومبادئ وصور حضارية تعكس مكانة المملكة الرائدة في العالم، وكذلك تعزيز أهداف رؤية المملكة 2030 التي تبرز تطور وازدهار الوطن وأبنائه في خدمة العلم والإنسانية جمعاء.

جاء ذلك خلال ندوة الملحقيات الثقافية في ضوء رؤية 2030 التي نظمها نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا على هامش فعاليات حفل تدشين أعمال دورته العاشرة لهذا العام.

ولفت الملحق الثقافي النظر إلى التأثير القوي لمؤسسات إعلامية وسفراء للوطن يتجاوز عددهم 30 ألف منشأة إعلامية متحركة في بريطانيا، تتمثل في الطلاب السعوديين الدارسين في بريطانيا من مبتعثين ومرافقين، وما يمثلونه في الغربة من قيم عربية وإسلامية وسطية أصيلة مبنية على حسن الخلق والرفق والتسامح وعمل الخير لكل الناس، مؤكدًا بالوقت ذاته دعم الملحقية للعمل التطوعي المنضبط في خدمة الإنسان في كل مكان خاصة كل ما يخدم الوطن وأبناءه، وأيضا بناء العلاقات الوطيدة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي يدرس بها أبناؤنا وبناتنا المبتعثون.



وقال الدكتور المقوشي: إن الملحقية الثقافية توصي دائمًا الطلبة والطالبات بالإسهام في بناء الصورة الحضارية والثقافية المميزة للمملكة العربية السعودية، وعكسها في بلد الغربة وذلك بدءًا من تعامل الطالب مع جاره، وانتهاء بتعامله مع أساتذته وجهته الأكاديمية التي يدرس بها، وبناء صورة إيجابية ناضجة عن المواطن والمجتمع السعودي والعربي والإسلامي.

وقدّم أمين عام نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا أيمن السعيدي أمام الحضور شرحًا عن النادي وأهدافه ومهامه وبرنامجه، مؤكدًا أن رؤية وطموح النادي خلق بيئة عمل محفزة لصقل وتعزيز المهارات الإعلامية للشباب السعودي في المملكة المتحدة مشيرًا بأنها قد تكون مهمة كبيرة لكن طموحهم يعانق عنان السماء.

وأوضح رئيس نادي الإعلاميين مالك معيض في كلمة له أن النادي يقدم رسالة مهمة بإقامة عدد من الفعاليات التي تركز على التعريف بدور المملكة خارجيًا، وما يشهده الوطن من نهضة تطويرية داخلية شاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، مشيرًا إلى أن النادي سوف يعمل خلال دورته الحالية على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والأنشطة الإعلامية التي تهدف إلى الإسهام في تنمية وتطوير مهارات الإعلاميين وطلاب الإعلام السعوديين الدارسين في بريطانيا.



حضر المناسبة أعضاء من سفارة المملكة في لندن والملحق الصحي في لندن، وأعضاء نادي الإعلاميين السعوديين وعدد من المهتمين، وتم في ختام الحفل تكريم الجهات المنظمة والداعمة وعدد من المتميزين.