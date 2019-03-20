دوله_تنصح_بالسفر_لها .. خيارات متعددة من الترفيه والمتعة

المواطن - سعد البحيري

مع دخول فصل الربيع واقتراب موسم الإجازات نشط العديد من المواطنين في البحث عن دولة جميلة للسفر إليها.

وبدأ العشرات في استعراض صور لأماكنهم المفضلة في الدول التي سبق لهم زيارتها وذلك عبر وسم ” دولة تنصح بالسفر لها” الذي تصدر الترند السعودي.

وكانت سويسرا في مقدمة الدول التي نصح الكثيرون بالسفر إليها فيما جاءت إيطاليا وإندونيسيا والسعودية أيضا ضمن القائمة.

في البداية قال فارس العتيبي: “سويسرا بدون تفكير طبيعة خلابة، هدوء حتى بنفس المدن الرئيسية، البلد متقدم كثيرا عن باقي أوروبا”.

واتفق معه فارس الذي نشر مقطع فيديو وعلق عليه بالقول : سويسرا خصوصا منطقة برينزر روثورن.

ونشرت “كادي” عدة صور من تصويرها أثناء زيارتها إلى سويسرا وعلقت عليها بالقول”: سويسرا ، بالتحديد أنترلاكن جميلة جداً وكمية الطبيعة فيها شيء مُذهل”.

بدوره نشر طلال عدة صور من إيطاليا وعلق عليها بالقول: بورتوفينو في إيطاليا مكان أنصح بزيارته.

ونشر سليمان محمد السليمي مقطع فيديو للصلاة من الحرم المكي والأمطار تهطل على المصلين وعلق عليه بالقول : هذه أفضل دولة أنصح بالسفر لها.

يذكر أن فنلندا تصدرت مؤشر السعادة العالمي لعام 2019، للعام الثاني على التوالي، وذلك ضمن تقرير السعادة العالمي الذي تصدره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بصورة سنوية.

واعتمد تقرير السعادة العالمي، الذي صدر اليوم الأربعاء، وشمل 156 دولة على عوامل مثل متوسط العمر والدعم الاجتماعي والفساد وبعد فنلندا جاءت كل من النرويج والدنمارك وآيسلندا وهولندا في المراتب التالية.

وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الـ15، مقارنة بالمرتبة الـ19 التي شغلتها العام الماضي فيما جاءت السعودية في المرتبة 28.