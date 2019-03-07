ديربي #الرائد و #التعاون يحتضن 21 مليونًا

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مواجهة الرائد والتعاون في ديربي القصيم المثير ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويتمتع ديربي القصيم بمتابعة وإثارة كبيرة بين جمهور الفريقين، بسبب قوة المنافسة بين فريقي الرائد والتعاون في منطقة بريدة.

وذكر موقع TRANSFER MARKET العالمي أن القيمة التسويقية للاعبي الرائد والتعاون تصل إلى 21 مليون جنيه إسترليني، بواقع 11.77 مليون جنيه إسترليني لنادي التعاون بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق الرائد حوالي 9.25 مليون جنيه إسترليني.

ويذكر أن فريقي الرائد والتعاون عززا صفوف فرقهما بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وذلك من أجل ضمان تحقيق مركز جيد في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجاري.

وسبق لفريقي الرائد والتعاون أن تقابلا من قبل في 17 مباراة ببطولة الدوري، حيث فاز الرائد في خمس مناسبات وفاز التعاون في خمس مناسبات، وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في سبع مواجهات.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز الرائد بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي في الدوري.

ويذكر أن التعاون فاز على الاتفاق في الجولة الثانية والعشرين، بينما تعادل الرائد مع نادي القادسية.

يحتل نادي التعاون المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بينما يحتل نادي الرائد المركز العاشر برصيد 25 نقطة.