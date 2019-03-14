دينامو كييف ضد تشيلسي .. البلوز يتألق في الدوري الأوروبي ويفوز بخماسية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز في حسم مباراة دينامو كييف ضد تشيلسي التي أُقيمت على ملعب “أولمبيسكي الوطني”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لصالحه بخماسية دون رد.

وبدأت مباراة دينامو كييف ضد تشيلسي بشكل سريع، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط على انطلاق اللقاء عن طريق الفرنسي المتألق أوليفيه جيرو.

وعزز النجم الفرنسي أوليفيه جيرو تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز في الدقيقة 33، قبل أن يُضيف ماركوس ألونسو الهدف الثالث في مباراة دينامو كييف ضد تشيلسي في الدقيقة 45، ليستمر الضيوف في السيطرة التامة على مجريات اللقاء.

وواصل لاعبو البلوز ضغطهم، ونجح جيرو في تسجيل الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 59، واختتم كالون هودسون أهداف الضيوف في الدقيقة 78، لتنتهي مباراة دينامو كييف ضد تشيلسي بخسارة أصحاب الأرض بخماسية نظيفة.

وكانت مباراة دينامو كييف ضد تشيلسي في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم التي أُقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج”، قد انتهت بفوز البلوز بثلاثية دون رد، ليتأهل إلى ربع النهائي بنتيجة 8/0 بمجموع المباراتين.

وتُعتبر مباراة دينامو كييف ضد تشيلسي والتأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بمثابة المصالحة لجماهير البلوز، بعد تراجع نتائج الفريق في البطولات المحلية.