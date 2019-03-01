دينا أنور تشمت في ضحايا قطار محطة مصر .. الأغنياء أكثر شرفًا

المواطن - القاهرة

أثارت كاتبة مصرية موجة من الغضب بعد تصريح مستفز وعنصري وصفت به الأغنياء أنهم أشرف من الفقراء.

دينا أنور التي لا يعرفها الكثير من المصريين ردت على طلب من إحدى صديقاتها طلبت منها تنظيم حملة لجمع تبرعات لضحايا حادث قطار محطة مصر برسالة مستفزة قالت فيها : “الغلابة الفقراء أغلبهم متعاطفون مع الإخوان، بلاش شعارات يسارية فارغة، اللي ماتوا ماتوا بتخطيط سواق من كرداسة، من الغلابة اللي بتقولي عليهم، الأغنياء الوطنيون الشرفاء، أكثر شرفاً من الفقراء الذين يكرهون الوطن ويتعاونون مع الإرهاب”.

واعتبر الكثير من مرتادي شبكات التواصل أن دينا أنور تبث الفرقة والتفرقة العنصرية في المجتمع المصري وسارعوا بنشر صور لها ولأطفالها قبل أن تعرف طريق الشهرة.

واكتسبت دينا أنور شهرة واسعة بعدما خلعت الحجاب ثم قامت بتأليف كتاب بعنوان :” المجد لخالعات الحجاب والنقاب”.

وطالب العديد من المصريين بمقاضاة دينا أنور بسبب إهانة ضحايا القطار.

وتقدم محام مصري يدعى عمرو عبدالسلام ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالقبض على دينا أنور ومحاكمتها بتهمة الإساءة لأرواح وأسر ضحايا الحادث.

وقال عبدالسلام في مداخلة هاتفية لبرنامج انفراد مع سعيد حساسين، : وعد مني للجميع هحبسها، لازم تحترم مشاعر الناس والفقراء.

وأضاف: “دي إنسانة مصابة بخلل نفسي، بحاجة لعلاج في المستشفى”.

وتسبب حادث القطار في وفاة 22 وإصابة 43 شخصًا في حادث تسبب في موجة من السخط على المتسبب فيه حيث ترك القطار في وضع التشغيل للمشاجرة مع سائق قطار آخر ما جعل القطار يتحرك بسرعة ويصطدم بحاجز خرساني فانفجر خزان الوقود.