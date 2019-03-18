ذروة الحرارة 33 درجة والأدنى 6.. طقس غير مستقر غدًا بسبب الغبار والأمطار

ذروة الحرارة 33 درجة والأدنى 6.. طقس غير مستقر غدًا بسبب الغبار والأمطار

2019/03/18
الساعة 8:36 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، وذلك على مناطق نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حتى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

ولفتت الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، حتى مرتفعات مكة المكرمة، فيما تسجل منطقة جازان أعلى درجة حرارة تصل إلى 33 درجة، وتكون أدنى درجة حرارة من نصيب طريف بـ6 درجات.



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