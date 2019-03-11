ذوب آهان يقلب الطاولة على #النصر بثلاثية قاتلة

المواطن - محمد سمعه

تعرض نادي النصر لخسارة مفاجئة من نادي ذوب آهان أصفهان الإيراني بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بدأت المباراة بشكل جيد لنادي النصر خلال أول عشر دقائق من عمر الشوط الأول، حيث تمكن اللاعب البرازيلي جوليانو من افتتاح النتيجة للعالمي بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

رد نادي ذوب آهان أصفهان سريعًا ونجح في تسجيل هدفين عبر اللاعبين محمد نجاد مهدي ووحيد محمد زاده في الدقيقتين الـ30 والـ39 بعد أخطاء دفاعية قاتلة في دفاعات نادي النصر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر وذوب آهان بتفوق الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني عاد النصر وسجل هدف التعادل عبر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة الثامنة والخمسين من ركلة جزاء.

وأهدر حمد الله فرصة التقدم لنادي النصر بعد إهداره لركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والثمانين.

وعاقب اللاعب أمير أرسلان نادي النصر، بإحرازه الهدف الثالث لنادي ذوب آهان في الدقيقة الـ90 وسط غفلة من دفاعات النصر.

أصبح رصيد ذوب آهان بعد الفوز 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما يتذيل النصر ترتيب المجموعة بدون أي نقاط.