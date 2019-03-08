رؤية سوفت بنك يستثمر أكثر من 65 مليار دولار

المواطن - الرياض

أعلن رئيس مجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون، أن صندوق رؤية استثمر بالفعل نحو 65-70 مليار دولار.

وأكد سون في تصريحات إلى قناة CNBC أن هناك استثمارات بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار تحتاج إلى موافقة داعمي صندوق رؤية، بما في ذلك صندوقا الثروة السيادية للسعودية وأبو ظبي.

وفي أكتوبر 2016، دخلت مجموعة سوفت بنك اليابانية في شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مشروع حمل اسم “رؤية سوفت بنك“، حيث يتوقع أن يصل حجم الصندوق الجديد إلى 100 مليار دولار أمريكي.

وسوفت بنك هي شركة يابانية تأسست عام 1981م، وهي ذات نمو كبير في المجال التقني، وتملك سوفت بنك 99% من بنك سوفت بنك و80% من شركة Sprint، إضافةً إلى 35% من شركة Yahoo Japan.

وتعمل سوفت بنك في العديد من المجالات، من بينها مشاريع النطاق العريض، والهاتف الثابت، والتجارة الإلكترونية والإنترنت والخدمات التكنولوجية.