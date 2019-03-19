رئيسة وزراء نيوزلندا توجه رسالة للعالم باللغة العربية

المواطن - متابعة

في تأكيد جديد على رفضها الإرهاب ودعمها للمسلمين وجهت رئيسة الوزراء النيوزلندية رسالة سلام للعالم حيث افتتحت كلمتها في البرلمان النيوزلندي باللغة العربية قائلة “السلام عليكم”.

ووعدت جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء، بألا تلفظ أبدا اسم مرتكب المذبحة، وذلك في كلمتها أمام البرلمان.

وتابعت أرديرن أن المتهم “إرهابي، متطرف، مجرم، لكنه، عندما أتكلم سيكون بلا اسم”.

وطالبت جاسيندا بالحديث عن أسماء الذين فقدوا في الحادث، وليس اسم القاتل، الذي قد يكون سعى إلى هذه السمعة، “لكننا في نيوزلندا لن نمنحه شيئا، ولا حتى اسمه”.

وكان البرلمان النيوزلندي قد افتتح جلسته اليوم بتلاوة آيات من القرآن الكريم في تأكيد على رفض الدولة الرسمي للإرهاب.

وتسبب الهجوم الإرهابي في مقتل وإصابة قرابة المائة حين فتح إرهابي النار على المصلين في مسجدين الجمعة الماضية.