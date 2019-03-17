رئيس أهل الحديث في بنغلاديش: ما يقوله الملك سلمان يمثل الأمتين العربية والإسلامية

المواطن - واس

أكد رئيس جمعية أهل الحديث في بنغلاديش الشيخ محمد مبارك ، تأييد جمعية أهل الحديث في بنغلاديش الكامل لما صدر عن المملكة العربية السعودية من استنكار للحادث الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة في مسجدين بنيوزلندا وراح ضحيته عدد من المسلمين من عدة دول من بينها بنغلاديش.

وأشاد بما تضمنته تغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في حسابه الرسمي في تويتر، وأنها تمثل كلام جميع المسلمين في الأمتين العربية والإسلامية، وماهذا الحادث الإرهابي الذي وقع داخل مسجدين من بيوت الله تقام فيهما الصلاة بكل طمأنينة وخشوع إلا دليل على أن الإرهاب لادين له ولا وطن، وماهو إلا نتيجة لخطابات الكراهية التي سبق وأن حذرت منها المملكة العربية السعودية.

واختتم رئيس جمعية أهل الحديث تصريحه بالدعاء بالرحمة لشهداء الحادث الإرهابي الأثيم ومتمنياً الشفاء للمصابين.