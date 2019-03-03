رئيس اتحاد الرياضات اللاسلكية يتوج الفائزين في بطولة الجبيل

المواطن - علي القرني - الرياض

توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد “تحكم”، سعود الفغم، الفائزين في منافسات بطولة الجبيل للسيارات اللاسلكية التي نظمها الاتحاد يوم الجمعة الماضي على شاطئ الفناتير بالجبيل، بمشاركة 94 متسابقًا.

وحقق طلال الحناكي المركز الأول في منافسات فئة “الدرفت”، وحل ثانيًا عبدالرحمن المساوي، وفي المركز الثالث حسان شحادة، وفي منافسات “ساند دراق- بنزين” نال إدريس الخلف المركز الأول، وجاء ثانيًا فهد البوعينين، وفي المركز الثالث فيصل الدخيل.

وحقق باسل الفايز المركز الأول في منافسات فئة “ساند دراق- كهرباء”، يليه هاني الخليفة في المركز الثاني، فيما جاء زياد خضر في المركز الثالث.

وشهدت البطولة أول مشاركة نسائية في مثل هذا النوع من الرياضات، إلى جانب مشاركة من متنافسين من مختلف الأعمار.