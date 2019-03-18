رئيس الأركان الجزائري: الجيش مسؤول عن إيجاد حلول للأزمة السياسية في أقرب وقت 

المواطن - متابعة

أكد رئيس الأركان الجزائري، الفريق قايد صالح، أن الجيش يجب أن يكون مسؤولًا عن إيجاد حلول للأزمة السياسية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الفريق خلال زيارته للناحية العسكرية الثالثة، اليوم الاثنين: ”إنّ الأمل في أن تبقى الجزائر دائمًا وأبدًا فوق كل التحديات، هو أمل قائم ودائم، وأن يحمل في طياته البشرى بغد أفضل وبالقدرة على ربح الرهانات كل الرهانات، هذا الاستبشار بالمستقبل الأفضل الذي يفتخر الجيش الوطني الشعبي، بأنه من صنّاعه، وبأنه يستلهم هذه القدرة من قربه من شعبه ومن خزان التقارب الذي يختزنه هذا الشعب العظيم حيال قواته المسلحة” بحسب صحيفة النهار.

وتابع بالقول: ”لقد تخلّل تاريخ الجزائر العديد من الأزمات والمحن، ومرّ بفترات صعبة تعرّض الشعب الجزائري عبرها لأبشع صور الإجرام المقترفة في حقه طيلة فترة الاحتلال الفرنسي الغاشم، وعانى بعد ذلك بجلد وصبر شديدين من ويلات الإرهاب الهمجي لأكثر من عشرية من الزمان”.