رئيس #الأهلي منتقدًا حكم لقاء #الهلال: حق فريقي ضاع

المواطن - محمد سمعه

فتح عبدالله بترجي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي النار على الحكم الإماراتي عمار الجنيبي حكم الساحة والذي أدار مباراة الهلال والأهلي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بالأمس.

وتحدث بترجي في تصريحات إعلامية لقناة 24 الرياضية قائلًا: الحكم لم يكن على المستوى المطلوب للقاء كبير ومميز يجمع بين الهلال والأهلي واعتقد أن الحكم تقاعس عن حسم الأمر في بعض اللقطات المهمة لنا في المباراة.

واضاف بترجي: السومة ضُرب وكان لنا ركلة جزاء بعد لمس الكرة في يد أحد لاعبي الهلال ولم يُكلف نفسه بالعودة إلى الـVAR كذلك لم يرغب في العودة إلى التقنية لحسم الجدل حول صحة هدف جوناثان سوريانو.

واختتم بترجي حديثه قائلًا: الحكم أضاع حق الأهلي في المباراة.

يذكر أن مباراة الذهاب كانت انتهت بالأمس بفوز الهلال بهدف دون رد سجله المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو بعد تمريرة متقنة من النجم محمد الشلهوب.

وستُقام مباراة العودة بين فريقي الأهلي والهلال على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة يوم الخامس عشر من أبريل المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين في لقاء العودة من أجل العبور إلى الدور النهائي في البطولة العربية.