رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية يتوج الفائزين في بطولة شقراء

المواطن - الرياض

توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد “تحكم”، سعود الفغم، وبحضور مدير بلدية القصب دغيشم دغيشم، وعضو المجلس البلدي عضو اللجنة التنفيذية بالغرفة التجارية بشقراء المهندس عيسى المطيري، الفائزين في منافسات بطولة شقراء للرياضات اللاسلكية التي اختتمت أمس، ونظمها الاتحاد بالتعاون مع بلدية القصب بمشاركة ٦٧ متسابقًا على ميدان الاتحاد بالقصب.

ففي منافسات سيارات ساند دراق فئة البنزين حقق عبدالرحمن الشدوخي المركز الأول، وحل ثانيًا رائد المقحم، وفِي المركز الثالث محمد المسلمي.

وفي منافسات سيارات ساند دراق فئة الكهرباء حقق مهدي العيسى المركز الأول، يليه رائد المقحم ثانيًا، وفِي المركز الثالث عبدالله الشيخ.

ونال عبدالهادي عزوز المركز الأول في منافسات طائرات الهليوكبتر، وثانيًا فيصل أبو حيمد، وفِي المركز الثالث محمد العصيمي، وحقق حمد الرفدان المركز الأول في منافسات طائرات الجت النفاثة، وحل ثانيًا احمد العنزي، وفِي المركز الثالث فهد الجوفان، ونال محمد العصيمي المركز الأول في فئة الطائرات المروحية 3D، وثانيًا حمد الرفدان، وثالثًا فاضل كعكي.