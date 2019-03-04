رئيس الشورى يتسلم جائزة التميز البرلماني من الاتحاد البرلماني العربي

المواطن - الرياض

تسلم رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس جائزة “التميز البرلماني” بالاتحاد البرلماني العربي، فئة “رؤساء البرلمان”، من بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والتي حازها تقديراً للإسهامات والإنجازات البرلمانية المتميزة لمعاليه في تفعيل أعمال الاتحاد البرلماني العربي وترسيخ الشورى والعمل البرلماني والمؤسساتي.

وقام بتسليم معالي رئيس مجلس الشورى الجائزة معالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي للدورة الماضية رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال ومعالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي للدورة الحالية رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة وذلك أثناء أعمال المؤتمر التاسع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد أعماله حاليا في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية في الدول العربية.

وعد معالي رئيس مجلس الشورى فوزه بهذه الجائزة تقديراً من الاتحاد البرلماني العربي لدور المملكة العربية السعودية وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله -، مثمناً معاليه الجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني العربي في دفع مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك بما ينعكس إيجاباً على الشعوب العربية.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، في دورتها “24” التي عقدت في القاهرة واستضافها مجلس النواب المصري خلال شهر ديسمبر الماضي قد أقرت منح الجائزة لمعالي رئيس مجلس الشورى نظير إسهاماته وجهوده في مجال العمل البرلماني العربي.