رئيس الشورى يستقبل سفير المملكة لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان

رئيس الشورى يستقبل سفير المملكة لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان

2019/03/20
الساعة 2:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

استقبل رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى المملكة المتحدة.

وهنأ رئيس الشورى خلال الاستقبال سموه بالثقة الملكية الكريمة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله بما يعزز العلاقات الثنائية بين المملكة والمملكة المتحدة، خاصة على مستوى العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية الدكتور غازي بن زقر وعدد من مسؤولي المجلس.



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