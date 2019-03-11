رئيس #النصر بعد الهزيمة: سنُعالج الأخطاء وأتمنى دعم الجماهير

المواطن - محمد سمعه

أعرب سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عن حزنه الشديد بعد سقوط فريقه أمام ذوب آهان أصفهان الإيراني بالأمس بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكتب آل سويلم تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: جمهور الشمس، الخسارة غير مُرضية لنا والأداء لم يكن مقنعًا، سنواصل العمل ونتدارك الأخطاء، وبدعمكم بإذن الله سيحالفنا التوفيق.

ويذكر أن النصر تعرض للهزيمة الثانية على التوالي في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عقب الخسارة في الجولة الأولى من نادي الوصل الإماراتي بهدف دون رد، ثم الخسارة بالأمس من فريق ذوب آهان أصفهان الإيراني.

وسيواجه النصر في الجولتين الثالثة والرابعة من مرحلة دور المجموعات فريق الزوراء العراقي.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الرابع في المجموعة الأولى دون أي رصيد من النقاط.

وسيواجه النصر فريق الوحدة في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت المقبل.