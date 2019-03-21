رئيس النصر: نجحنا في رفع سعر عموري على الهلال

المواطن - طارق سعد

ذكر رئيس النصر سعود آل سويلم في تصريحات تلفزيونية لقناة روتانا خليجية، أن المفاوض النصراوي نجح في هدفه من إقحام اسم النصر في صفقة الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، الذي وقع مع الهلال مطلع الموسم الحالي.

وبرر آل سويلم التصرف النصراوي في صفقة عموري، من مبدأ المعاملة بالمثل في ظل دخول بعض الأندية في الصفقات التي أتمّها النصر لصالحه في النهاية.

واعتبر رئيس النصر أن التحكيم ولجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، شوّهت النسخة الحالية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصف رئيس النصر صفقة النيجيري أحمد موسى بالأصعب في صفقات النصر الصيف الماضي، مؤكداً أن هناك ناديا سعوديا أراد تخريب الصفقة برفع سعر اللاعب .