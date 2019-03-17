رئيس #الهلال : أمامنا شوط ثان ضد #الأهلي .. والزعيم ممتع مع زوران

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة الزعيم، الأمير محمد بن فيصل بمستوى الهلال ضد الأهلي اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أداء الأزرق ممتع مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

وانتهت مباراة الهلال ضد الأهلي التي أُقيمت على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، بفوز الزعيم بهدف دون رد سجله جوناثان سوريانو، وستُقام مواجهة الإياب في ملعب الجوهرة المشعة، يوم 15 من شهر أبريل المقبل.

وعلق ابن فيصل على مباراة الهلال ضد الأهلي قائلًا: “الحمد لله هذا الشوط اﻷول.. نحن نلعب مباراة مع فريق كبير النادي الأهلي نتمنى أن يستمتع بها الجمهور العربي، يتبقى الشوط الثاني وإن شاء الله يُقدم الفريقان ما يليق بالكرة السعودية”.

وعن الغيابات المؤثرة في صفوف الزعيم خلال مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، قال خلال تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: “كل عناصر الهلال مؤثرة.. اليوم جحفلي لعب في مركز المحور كان مؤثرا تأثيرا إيجابيا كل اللاعبين مؤثرون”.

وتابع: “الفرق التي تُريد أن تتنافس لا بد أن تكون كل المجموعات مستوياتها متقاربة، نملك 30 لاعبًا، ونلعب كل مباراة بمسؤولية كبيرة ونحمل اسم ناد عظيم وهو الهلال .. وأي مباراة نلعبها حتى وإن كانت ودية نعطيها حقها من التركيز”.

وحول تنافس الهلال على عدة بطولات الدوري، كأس الملك سلمان، كأس زايد للأندية الأبطال ودوري أبطال آسيا، قال ابن فيصل: منافسون حتى الآن على المسابقات بقوة، ونُنافس في 4 بطولات ونتمنى أن نحصد واحدة أو اثنتين”.

وأضاف: “الموسم مضغوط، تأخرنا 25 يومًا في بداية الموسم، وهذا ما جعله مضغوطا ولكن نملك مجموعة كاملة الفريق الذي يريد أن ينافس، يجب أن يكون قدر المستطاع لديه لاعبون بمستويات متقاربة وهذا متوافر عندنا، اللاعب المحلي مستواه متقارب من الأجنبي”.

وواصل رئيس الهلال تصريحاته قائلًا: “لدينا مدرب يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، زوران ماميتش يعرف كيفية قراءة الخصم مدرب مختلف.. كرة الهلال اليوم مختلفة عن بداية الموسم وممتع بغض النظر من يلعب، وهناك مستوى وروح عالية وابتسامة بين اللاعبين الجهاز الفني، وشهادتي في الجهاز الإداري مجروحة”.

وبشأن مطالبة البعض بالاكتفاء بالمشاركة في بطولتين فقط، من أجل التركيز وحصدهما، قال ابن فيصل: “ما في شيء اسمه ترك بطولة، لدينا لاعبون كبار نحن نلعب كل المباريات حتى الودية نعطيها حقها وموفقون حتى الآن في التواجد بـ4 بطولات”.

وعن تقليص الفارق مع النصر في الدوري، قال: “أنا اليوم في البطولة العربية، والأهم في الدوري السعودي الإثارة الرياضية المحببة والتشويق.. وحضور العائلات أضفى شيئا كبيرا على المباريات وغير بيئة الملاعب وأصبح الحضور في جميع المدن وهذا شيء إيجابي.. بغض النظر من يفوز الأهم الإثارة”.

ووجه الأمير محمد بن فيصل رسالة إلى جماهير الزعيم في ختام تصريحاته، وقال: “نعد الجماهير بتقديم أفضل ما بوسعنا لإرضائهم”.