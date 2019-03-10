رئيس #الهلال لجماهير الزعيم: لن نُفرط في حق النادي وسترون ما يسركم

المواطن - محمد سمعه

أجاب الأمير محمد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، على بعض النقاط المهمة والتي وُجهت إليه في شكل أسئلة واستفسارات من مشجعي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب ابن فيصل مجموعةً من التغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: بداية موضوع المدرج الهلالي، بصراحة وكل وضوح من بداية حضورنا، كنت حريصاً على هذا الموضوع وخاصة موضوع الرابطة، وكانت هناك فكرة الاستعانة برابطة تُعتبر من أفضل عشر روابط الأندية في العالم للاستفادة من خبراتهم، ولكن التأخير نتحمله وبدأنا الآن تفعيله.

وأضاف ابن فيصل: بإذن الله تشاهدون قريباً طرق تشجيع مبتكرة تواكب المرحلة الحالية وتليق بالهلال وملعبه وجماهيره، أما بالنسبة للتيفو كان التركيز أكبر على الالتزامات الأساسية للنادي من تعاقدات ورواتب شهرية ومع طريقة التشجيع الجديدة والتي سيتكفل بها النادي.

وواصل رئيس الهلال تغريداته قائلاً: موضوع التجديد لعموري وعودة خربين واستمرار بعض اللاعبين المحترفين من عدمه، وفيما يتعلق باللاعبين المحترفين الحاليين أو عموري وخربين، جميع هذه النقاط سيتم نقاشها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وبالتشاور مع المدير الفني للفريق فهو صاحب القرار الأول والأخير باحتياجاته الفنية.

وقال محمد بن فيصل: أما بالنسبة لاحتجاج الهلال فنحن واثقون بإذن الله من موقفنا ولا نستطيع الخوض حالياً في تفاصيل الاحتجاج نظراً لأن القضية منظورة حالياً، وبالطبع هناك نقاش مع الجهاز الفني بقيادة ماميتش حول بعض الأمور الفنية والنقاش يكون لمجرد النقاش عندما تستدعي الحاجة ولكن في النهاية المدرب هو صاحب القرار الأول والأخير.

وأضاف ابن فيصل: نحن كإدارة هلالية مؤتمنون على الهلال، ولن نُضيع حق الهلال بأي حال من الأحوال بإذن الله، طالما موقفنا قانوني ونظامي.

وواصل ابن فيصل تغريداته قائلاً: بالنسبة لمنصب المدير الرياضي عملنا في إدارة النادي على عدة جهات، مثل فريق كرة القدم وزيادة مداخيل النادي، كما عملنا على تحويل منظومة العمل في النادي وتجهيزه لمرحلة الخصخصة وكما رأيتم، تم استحداث منصب رئيس تنفيذي، وإدارة رقمية بالنادي ومازال العمل مستمر للتطوير وآلية العمل في النادي.

وأكمل ابن فيصل تغريداته قائلاً: بإذن الله سيتم استحداث أي منصب نراه إضافة للهلال، وسترون في القادم ما يسركم بمشيئة الله.