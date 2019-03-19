رئيس #الهلال يفتح النار على لجنة الانضباط .. والسبب؟

المواطن - محمد سمعه

فتح الأمير محمد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، النار على لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد رفض الاحتجاج الذي تقدم به أزرق العاصمة ضد نادي الوحدة اعتراضًا على إشراك اللاعب محمد القرني.

وكتب محمد بن فيصل تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: منذ ثلاثة أيام أرسلنا عدة مرات نطلب من لجنة الانضباط “أسباب” رفض احتجاجنا حتى نتمكن من الاستئناف على القرار وحتى الآن لم تصلنا الأسباب.

وأضاف رئيس الهلال: لا أعرف ماذا ينتظرون لإرسالها؟ والتي مفترض أصلًا أن تكون جاهزة وقت صدور القرار.

ويذكر أن لجنة الانضباط كانت رفضت احتجاج نادي الهلال، حيث أقرت اللجنة بصحة مشاركة اللاعب محمد القرني مع الوحدة أمام الهلال.

جدير بالذكر أن حاتم خيمي رئيس الوحدة كان استفز نادي الهلال، وذلك بعد رفض احتجاجه قائلًا: الوحدة جامعة القانون، قادر على الفوز على منافسيه في الملعب وخارج الملعب.

وأضاف حاتم خيمي عبر تويتر: سأعلن في نهاية الموسم عن الخبير القانوني، وهو الورقة الرابحة لنا حتى نفوز باحتجاجاتنا أو قد لا نعلن عنه.