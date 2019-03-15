رئيس #الوحدة: الأندية تستعين بخبراتنا في تقديم الاحتجاجات

المواطن - محمد سمعه

أكد حاتم خيمي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة أن الأندية الأخرى باتت تستعين بنادي الوحدة عند تقديم الاحتجاجات وذلك بسبب الخبرة الكبيرة والتي يمتلكها النادي في اللوائح والقوانين مؤخرًا.

وتحدث خيمي في تصريحات تلفزيونية قائلًا: الوحدة أصبح يملك خبرة في تقديم الاحتجاج، والحمدلله الوحدة أصبح مرجعًا للأندية الأخرة، الفرق الأخرى باتت تستعين بنا.

وتابع خيمي: الوحدة الآن أصبح قادرًا على الفوز على منافسيه في الملعب وخارج الملعب عن طريق الاحتجاجات، وربما يكون الوحدة عانى مؤخرًا من تذبذب في بعض النتائج ولكن الفريق قادرًا على إنهاء الموسم بشكل جيد.

وأكمل خيمي حديثه قائلًا: لولا تذبذب المستوى لكان نادي الوحدة في المركز الثاني أو الثالث حاليًا.

ويستعد الوحدة لمقابلة فريق النصر غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وكان الوحدة تعادل مع نادي الهلال في الجولة الثالثة والعشرين بهدف لكل فريق في المباراة والتي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويذكر أن لجنة الاستئناف في اتحاد القدم كانت رفضت احتجاج نادي النصر والذي قُدم ضد قرار لجنة الانضباط بقانونية مشاركة اللاعب علي النمر لاعب الوحدة أمام العالمي في مواجهة الفريقين بالدور الأول من بطولة الدوري.