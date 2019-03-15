رئيس #الوحدة يستفز #النصر

المواطن - محمد سمعه

تحدث حاتم خيمي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، بالأمس، عن قوة ناديه في كسب أي احتجاج يُقدمه أو يُقدم ضده، وذلك بعد رفض لجنة الاستئناف لاحتجاج نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط.

وكانت القصة بدأت عندما تقدم نادي النصر باحتجاج إلى لجنة الاستئناف بسبب قرار لجنة الانضباط بقانونية مشاركة اللاعب علي النمر مع الوحدة ضد النصر في لقاء الدور الأول بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ثقة وقوة:

وبعد رفض لجنة الاستئناف لاحتجاج نادي النصر، خرج خيمي رئيس الوحدة بكل ثقة قائلًا: الوحدة الآن أصبح قادرًا على الفوز على منافسيه داخل الملعب وخارج الملعب عن طريق الانتصار في الاحتجاجات.

ويُعد هذا التصريح بمثابة تصريح استفزازي لنادي النصر والذي جاهد وحاول خلال الفترة الماضية إيجاد أي ثغرة قانونية ارتكبها نادي الوحدة لإشراكه اللاعب علي النمر، لكنه لم ينجح.

ومن المقرر مواجهة نادي النصر لفريق الوحدة غدًا ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ويحتل نادي النصر قبل إقامة المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد نادي الوحدة في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وكان النصر فاز على الاتفاق في الجولة الـ23 بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل الوحدة مع نادي الهلال بهدف لكل فريق.