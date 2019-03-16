رئيس #الوحدة يستفز #الهلال بعد رفض احتجاجه

المواطن - محمد سمعه

أبدى حاتم خيمي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، سعادته وذلك بعد رفض لجنة الانضباط لاحتجاج نادي الهلال.

وكان الهلال تقدم باحتجاج ضد نادي الوحدة؛ وذلك بسبب إشراك اللاعب محمد القرني من قبل الوحدة أمام أزرق العاصمة في لقاء الجولة الثالثة والعشرين بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب حاتم خيمي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: الحمد لله، كما ذكرت لكم نحن نعمل في النور وباحترافية كاملة، ونعمل ليل نهار من أجلكم جمهورنا الوحداوي العظيم.

وأضاف خيمي: كل الشكر للمهندس فراس مؤذن مدير الاحتراف بالنادي وأيضًا كل الشكر لخبير اللوائح الأول في الشرق الأوسط، الخبير الخفي اللي يمكن أن أقول اسمه نهاية الموسم ويمكن ما أقول.

وكانت لجنة الانضباط قبلت احتجاج نادي الهلال شكلًا ورفضته موضوعًا لعدم توفر شرط المادة الـ1/132 من لائحة الانضباط والأخلاق.

ويذكر أن مباراة الهلال والوحدة كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وصرّح حاتم خيمي من قبل أن نادي الوحدة أصبح قادرًا على الفوز على منافسيه داخل الملعب في المباريات وخارج الملعب عن طريق الاحتجاجات.

ويذكر أن نادي الوحدة كان كتب تغريدة عبر حسابه في تويتر بعد قرار لجنة الانضباط قائلًا: لا جديد الحمد لله نادي الوحدة جامعة القانون.