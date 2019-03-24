رئيس سيشل في المصمك

المواطن - الرياض

قام فخامة الرئيس داني فور رئيس سيشل، يرافقه معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق لهما، بزيارة متحف المصمك في مدينة الرياض مؤخراً.

واستمع فخامته إلى شرح عن أهمية متحف المصمك ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة وتاريخ مدينة الرياض بصفة خاصة، وما قام به الملك عبدالعزيز (يرحمه الله) من كفاح في توحيد هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك تجول رئيس سيشل ومعالي الوزير أحمد قطان والوفد المرافق، داخل قاعات متحف المصمك وشاهدوا ما يحتويه من صور ولوحات وفلم استرداد الرياض.

وأبدى فخامة الرئيس داني فور كلمة بسجل كبار الزوار، إعجابه بما يحتويه متحف المصمك، وما قام به الملك المؤسس الملك عبدالعزيز (يرحمه الله) من كفاح في توحيد المملكة،مشيداً بما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من أعمال تطويرية للمواقع التراثية والأثرية بالمملكة.