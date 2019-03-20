رئيس كازاخستان يقترح تغيير اسم العاصمة فور تنصيبه

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اقترح رئيس كازاخستان الجديد، قاسم-جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، فور تنصيبه إطلاق اسم الرئيس السابق، نور سلطان نزارباييف، على العاصمة أستانا، غداة الاستقالة المفاجئة للرئيس الذي حكم البلاد على مدى 3 عقود.

وقال توكاييف، الذي نصب رئيسًا انتقاليًا للبلاد: “أقترح تغيير اسم العاصمة أستانا تكريمًا لأول رئيس” وتسميتها “نور سلطان”.

وكان نزارباييف قد أعلن استقالته بشكل مفاجئ الثلاثاء بعد توليه السلطة على مدى 30 عامًا تقريبًا، ما أثار صدمة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بالموارد الطبيعية.

وإثر ذلك، تولى رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف (65 عامًا)، وهو الثاني في ترتيب السلطة، الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية نزارباييف.

وستنظم انتخابات رئاسية في مارس السنة المقبلة.

وقال نزارباييف (78 عامًا) في خطاب متلفز الثلاثاء: “لقد اتخذت قرار التخلي عن الولاية الرئاسية. وستكون هذه السنة الثلاثين لوصولي إلى منصب رئيس الدولة”.

إلا أنه سيبقى مع ذلك ممسكًا بسلطات واسعة بعد استقالته، بفضل قانون أقر في مايو 2018 يمنح وضعًا دستوريًا للمجلس الأمني الذي كانت توصياته حتى الآن استشارية فقط، ويتيح لنزارباييف ترؤس هذا المجلس حتى وفاته.