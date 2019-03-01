رئيس هيئة الرياضة يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس الفيفا

المواطن - مروة نبيل

عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو.

وجاء ذلك خلال زيارة الفيصل لمقر الفيفا في مدينة زيورخ السويسرية، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات بين الإدارة الرياضية بالمملكة والاتحاد الدولي، بما يسهم في تطوير الحركة الرياضية خاصة في مجال كرة القدم، التي تُمثل اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم.

وقام رئيس الهيئة العامة للرياضة بعد ذلك بجولة داخل مقر الاتحاد الدولي بصحبة إنفانتينو، اطلع خلالها على العديد من المرافق بما فيها زيارة متحف الفيفا للتعرف على مراحل تطور كرة القدم منذ سنين مضت وحتى يومنا هذا.

وأعرب الفيصل عن سعادته بلقاء رئيس الفيفا إنفانتينو، متطلعًا لأن يكون هذا اللقاء المثمر، استمرارًا لمزيد من التعاون بما يخدم كرة القدم وتطويرها بالمملكة على وجه التحديد، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه من قلب القيادة الرشيدة.