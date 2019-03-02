رئيس هيئة القصر يستمع لمطالب ومقترحات مستفيدي الجوف

المواطن - الجوف

قام رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المكلف عبدالرحمن بن حمود الضحيان بزيارة تفقدية لمكتب الهيئة بمنطقة الجوف والاطلاع على سير العمل والالتقاء بالمستفيدين والتعرف منهم على رأيهم في عمل الهيئة، ومقترحاتهم التطويرية.

وفي البداية قام الضحيان بزيارة مكتب الهيئة والالتقاء بالمراجعين وبموظفي الهيئة في الجوف والذين عبروا عن إعجابهم بالدور الذي تقوم به الهيئة.

بعد ذلك قام رئيس الهيئة بزيارة رئيس المحكمة العامة بسكاكا فضيلة الشيخ نواف بن نازل الرويلي بمكتبه بالمحكمة، حيث أكد الرويلي أن الهيئة الولاية على أموال القاصرين ساهمت بشكل كبير في التخفيف من أعمال المحكمة بتوليها لمهام بيوت المال في المحاكم. مما ساهم في تفرغ رؤساء المحاكم والقضاة لعملهم الأساسي.

وأشاد الرويلي بالدور الكبير والمميز الذي تقوم به الهيئة من أجل خدمة المستفيدين. وبالتجاوب الذي يقوم بها موظفو مكتب الهيئة مع كل المعاملات الواردة من المحكمة.

وأشار الضحيان إلى أن العاملين في الهيئة حريصون في المقام الأول على خدمة المستفيدين وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر دون تكليفهم أي عناء لزيارة الهيئة أو فروعها ومكاتبها بل يتم خدمة المستفيدين من منازلهم عن طريق بوابة الهيئة الإلكترونية.

ولفت إلى أن ذلك بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 مؤكداً أن هذه الزيارة جاءت بناء على التوجيه الملكي الكريم بالقيام بالجولات على وفروع ومكاتب الهيئة والالتقاء بالمراجعين والتعرف منهم عن مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم. ومقترحاتهم التطويرية، إلى جانب الالتقاء بالجهات التي ترتبط مع الهيئة بشكل كبير من أجل التعاون في تذليل كل الصعوبات التي قد تواجه العمل مع الهيئة. ومن ذلك المحاكم الشرعية التي ترتبط بها الهيئة بشكل قوي.

وأعرب رئيس الهيئة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على توجيههم الكريم بالقيام بالزيارات التفقدية لجميع مناطق المملكة من أجل الوصول إلى جميع المواطنين في مناطقهم والتعرف على احتياجاتهم، مشيداً بالدعم والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ وتوجيهاته السديدة.

بعد ذلك قام الضحيان بزيارة المبنى الجديد للهيئة – تحت الإنشاء – والتقى بالمهندس المشرف على المشروع وقام بجولة على أقسام المبنى. ورافق الرئيس في الزيارة كل من مدير عام العلاقات والإعلام منصور آل حسين، ومدير عام التركات عبدالله بن ماجد الطريس، والمشرف على مكتب الهيئة بالجوف أحمد بن مفضي المفضي، وباحث العلاقات العامة تركي بن نايف السبيعي، وقبلان سند الشمري ومهنا بن والم الشمري.