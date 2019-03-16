رئيس واتساب السابق: امسحوا فيسبوك الآن

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

حث برايان أكتون، المؤسس المشارك لتطبيق واتساب، المستخدمين على “حذف” حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وانتقد أكتون، الذي يشغل الآن منصب رئيس منافس واتساب الشهير، سيجنال، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، لتداوله البيانات الخاصة بالمستخدمين من أجل الحصول على إيرادات من خلال السماح بالإعلانات على منصته.

وقد دعا أكتون المستخدمين إلى ضرورة حذف فيسبوك ومجموعة التطبيقات الخاصة به من هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى.

ويأتي بعد أن تعرضت أكبر شبكة اجتماعية في العالم لسلسلة من فضائح الخصوصية، كما سبق لأكتون أن انتقد علانية شركات وادي السيليكون، مثل فيسبوك وجوجل في الماضي، بسبب تفضيلهم للربح على حساب بيانات الأشخاص وحماية الخصوصية.

هذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها أكتون بشكل علني شركة فيسوك، وفي العام الماضي نشر على تويتر: “لقد حان الوقت.. امسحوا فيسبوك”.

ويواجه فيسبوك عددًا كبيرًا من الدعاوى القضائية والاستفسارات التنظيمية المتعلقة بممارسات الخصوصية، بما في ذلك التحقيقات الجارية من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصة ووكالتين حكوميتين في نيويورك.