رابط التسجيل هنا.. كم تبقى على صرف الدفعة 17 من حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تبقى 20 يومًا على صرف الدفعة رقم 17 من حساب المواطن والمقررة 10 أبريل الذي يوافق يوم الأربعاء.

شروط الأهلية في حساب المواطن

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

رابط الاعتراض في حساب المواطن

أعلن حساب المواطن⁩ بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 16 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا

تحديث بيانات حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أودع الأحد 10 مارس 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ16 لشهر مارس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة إبريل القادم عبر الرابط التالي (هنا).

تسجيل حساب المواطن

ويمكن التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التالي: هنا