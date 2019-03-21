رابط التقديم على الوظائف الإدارية بـ شركة النقل البحري

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل حسابات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة)، أو ما يعادلها.

. تنفيذي مبيعات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (النقل البحري، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

. مدير- ضمان الجودة والامتثال (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، أو الهندسة الصناعية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).