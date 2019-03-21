رابط القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (جندي) بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية .

وقالت الإدارة إنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17 / 7 / 1440هـ الساعة (10) صباحاً إلى يوم الخميس الموافق 21 / 7 / 1440هـ الساعة (10) صباحاً.

وأوضحت أن ذلك وفق الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة. أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن لا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وأن لا يكون مستبعد من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية. أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب. أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية وكافة مراحل القبول التي تحددها الكلية. أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن. أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية. أن لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

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