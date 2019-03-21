رابط القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

المواطن - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (جندي) بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية .
وقالت الإدارة إنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17 / 7 / 1440هـ الساعة (10) صباحاً إلى يوم الخميس الموافق 21 / 7 / 1440هـ الساعة (10) صباحاً.
وأوضحت أن ذلك وفق الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن لا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وأن لا يكون مستبعد من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.
- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية وكافة مراحل القبول التي تحددها الكلية.
- أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.
- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.
- أن لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
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