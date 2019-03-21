رابط وشروط ضم سنوات الخدمة الحكومية

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المواطن - الرياض

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد لمستفيديها التقدم بطلب الاستفادة من الخدمة الحكومية السابقة وطلب ضمها من خلال خدمة “ضم الحكومي” عبر موقع المؤسسة الإلكتروني بدلاً من الطلب الورقي.

ونشرت مؤسسة التقاعد شروط ومتطلبات الحصول على هذه الخدمة والتي جاءت كما يلي:

هذه الخدمة مقدمة لأي مواطن سعودي على رأس عمل حكومي (مدني أو عسكري) في الوقت الحالي.

يجب توفر خدمة سابقة في القطاع الحكومي (مدني أو عسكري) و تم صرف مكافأة كتعويض عن هذه الخدمة من المؤسسة العامة للتقاعد.

يحق للشخص التقدم بالطلب خلال السنة الأولى من تاريخ التحاقه بالعمل الحالي فقط.

يعتبر تاريخ أول تقديم هو التاريخ المعمول به من أجل تحقيق الشرط الثالث حتى ولو كان الطلب ينقصه بيانات أو مرفقات.

يحق طلب ضم آخر فترة خدمة تم التعويض عنها في آخر طلب صرف أو أكثر من فترة طالما كان التعويض عنها مجتمعة في طلب صرف واحد وكان طلب الصرف واحد.

يجب توفر المرفقات التالي : صورة عن قرار التعيين للعمل الحالي ، صورة عن قرار المباشرة للعمل الحالي ، صورة عن الهوية الوطنية بصيغة (JPG, JPEG, PNG) ولا يزيد حجم المرفق عن (1MB)

ويمكن تسجيل طلب جديد من خلال الضغط على الرابط التالي (هنا)