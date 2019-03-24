رابط ومواعيد اختبار النيابة العامة عبر قياس

المواطن - الرياض
أعلن مركز قياس مواعيد ورابط التسجيل في اختبار النيابة العامة.
وقال مركز قياس إن التسجيل متاح الآن في اختبار النيابة العامة “للمرشحين من قبل النيابة” عبر موقع قياس على الرابط التالي (هنا)
ما الهدف من اختبار النيابة العامة عبر قياس
يقيس الاختبار مدى إمكانية آخذيه تولي وظيفتي التحقيق والادعاء العام بهدف اختيار أفضل للمتقدمين والمرشحين من قبل النيابة العامة لهاتين الوظيفتين لتولي المهام المتناسبة مع قدراتهم ومهارتهم الشخصية. ولتحقيق ذلك يأخذ المختبرون الاختبار المكون من (149) سؤالا موزعة على ثلاثة أبعاد رئيسة:
- القدرات العامة وتتكون من قسمين: لفظي، وكمي.
- التحصيل العلمي ويتكون من قسمين: العلوم الشرعية، القانون.
- المهارات والسمات الشخصية وتكون من قسمين: المهارات الشخصية والاجتماعية، والانفعالات والعواطف.
إرشادات عامة:
- احرص أن يكون حضورك في المكان واليوم والموعد الذي سجلت فيه لدخول الاختبار. وعند حضورك لمقر الاختبار تَوجّه إلى المسؤول عن مجموعة الاختبار الخاصة بك في لجنة الاستقبال؛ لمراجعة الأوراق والمستندات التي تحملها، والتأكد من انطباق شروط الاختبار عليك. عندها سيسمح لك بدخول قاعة الاختبار وتوجيهك للجلوس في مقعد محدد لك مسبقا.
- بعد اكتمال دخول المختبرين للقاعة ستوزَّع كراسات الأسئلة وبداخلها ورقة الإجابة، وهي استمارة تقرأ بالماسح الضوئي؛ لذا حافظ على سلامتها. بعد ذلك وبناءً على تعليمات مشرف القاعة؛ ستقوم بالتزامن مع زملائك بتعبئة الوجه الأول (صفحة المعلومات الشخصية) من الاستمارة. والوجه الثاني هو صفحة الإجابة. استمع جيدا لتعليمات مشرف القاعة حول كيفية تعبئتها. بعد ذلك سيسمح للجميع بفتح كراسات الأسئلة والبدء بالاختبار.
- إذا كان لديك استفسار أو طلب مساعدة، ما عليك إلّا أن ترفع يدك ليأتي من يساعدك من المشرفين.
- جميع أسئلة الاختبار من نوع الاختيار من متعدد (أ، ب، ج، د)، وينبغي على الطالب عند أخذ الاختبار الورقي أن يظلِّل دائرة الحرف المقابل للإجابة الصحيحة لكل سؤال في ورقة الإجابة بقلم رصاص من نوع HB-2، ولا يسمح أبدًا باستخدام قلم الحبر السائل أو الجاف. وستوزع أقلام الرصاص في قاعة الاختبار، ويفضل أن يـحضر الطالب معه قلم رصاص من نوع HB-2 وممحاة، احتياطا.
- لا يسمح باصطحاب الآلة الحاسبة، أو أي آلة تعمل عمل الآلة الحاسبة لأن أسئلة الاختبار لا تحتاج لها.
- الزمن اللازم لأداء الاختبار ساعتان ونصف الساعة (2:30)
- ستكون هناك قرابة ستين (60) دقيقة بين دخول القاعة وبداية الاختبار؛ لذا على المختبر أن يكون مستعدًّا للجلوس قرابة (3:30) ثلاث ساعات ونصف الساعة.