رابط ومواعيد اختبار النيابة العامة عبر قياس

يقيس الاختبار مدى إمكانية آخذيه تولي وظيفتي التحقيق والادعاء العام بهدف اختيار أفضل للمتقدمين والمرشحين من قبل النيابة العامة لهاتين الوظيفتين لتولي المهام المتناسبة مع قدراتهم ومهارتهم الشخصية. ولتحقيق ذلك يأخذ المختبرون الاختبار المكون من (149) سؤالا موزعة على ثلاثة أبعاد رئيسة:

القدرات العامة وتتكون من قسمين: لفظي، وكمي.

التحصيل العلمي ويتكون من قسمين: العلوم الشرعية، القانون.

المهارات والسمات الشخصية وتكون من قسمين: المهارات الشخصية والاجتماعية، والانفعالات والعواطف.