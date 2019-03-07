ربيع سفياني يُسجل الهدف 500 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

سجل نجم سكري القصيم، ربيع سفياني الهدف رقم 500 في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، خلال مباراة التعاون والرائد في الجولة الـ23.

وشارك ربيع سفياني في الدقيقة 73، ونجح في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الدقيقة 89، ليمنح التعاون هدف التعادل ويُسجل الهدف رقم 500 في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب ربيع سفياني دور القناص في مباراة التعاون والرائد اليوم، حيث إنه نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، ليقود سكري القصيم للفوز بهدفين مقابل هدف، وحصد ثلاث نقاط مهمة.

وبعد مباراة التعاون والرائد اليوم، رفع سكري القصيم رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الريداوي عند 25 نقطة في المركز العاشر.

🎥 فيديو الهدف رقم ( 500 ) 😍 ربيع السفياني لاعب @AltaawounFC يسجل الهدف المئوي الخامس في #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان للمحترفين في الدقيقة 89 ويعادل به النتيجة لفريقه التعاون 1 : 1 الرائد #التعاون_الرائد #MBS pic.twitter.com/S3JVrQJiUX — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 7, 2019