ربيع سفياني يُسجل الهدف 500 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
خلال مباراة التعاون والرائد

ربيع سفياني يُسجل الهدف 500 في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/03/07
الساعة 11:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1780
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

سجل نجم سكري القصيم، ربيع سفياني الهدف رقم 500 في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، خلال مباراة التعاون والرائد في الجولة الـ23.

وشارك ربيع سفياني في الدقيقة 73، ونجح في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الدقيقة 89، ليمنح التعاون هدف التعادل ويُسجل الهدف رقم 500 في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب ربيع سفياني دور القناص في مباراة التعاون والرائد اليوم، حيث إنه نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، ليقود سكري القصيم للفوز بهدفين مقابل هدف، وحصد ثلاث نقاط مهمة.

وبعد مباراة التعاون والرائد اليوم، رفع سكري القصيم رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الريداوي عند 25 نقطة في المركز العاشر.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم