رجال الأعمال يستكشفون الفرص الاستثمارية في منطقة عسير

المواطن _سعيد مشهور _ابها

استضاف كل من رجل الأعمال المهندس علي بن محمد الشهري والدكتور عبدالوهاب أبو داهش في منطقة عسير عدداً من رجال الأعمال المهتمين بالقطاع العقاري والسياحي، وذلك بهدف التعريف على الفرص المتاحة في المنطقة والمقومات الاستثمارية فيها.

ونظم الشهري برنامجاً سياحياً لأعضاء النخبة الماسية العقارية لمدة ثلاثة أيام شملت زيارة عدد من أبرز المعالم السياحية بدأ بقرية (المفتاحة) وسوق الثلاثاء بأبها ومنتزه السودة وكذلك القرية التراثية برجال ألمع، كما شملت الزيارة بعض المتاحف والمحميات.

وبيَّن الشهري بأن أبناء عسير عليهم واجب وطني بالتعريف بالمقومات الاستثمارية في عسير، خاصة أن هذه المنطقة ما زالت واعدة وعامل جذب للكثير من رأس المال الوطني، سواء في المجال العقاري أو السياحي.

وأكد الشهري أن المنطقة تشهد حراكاً كبيراً يقوده الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، حفظه الله، وهذا الأمر من أهم مقومات الداعمة للاستثمار في المنطقة، مضيفاً أن الجميع اطلع على إطلاق صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير خطة استكمال المشروعات الأساسية للمنطقة سواء الصحية أو المتعلقة بالنقل وغيرها من المشاريع، والتي بلا شك ستقود المنطقة إلى تحول غير مسبوق في كافة مجالات التنمية.