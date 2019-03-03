رجل مشبوه يحمل وسادة في البرد القارس يثير الرعب والأمن يكشف السر

المواطن - متابعة

فوجئ عدد من سكان ولاية مينيسوتا الأمريكية برجل مريب يقف بلا حراك ويحتضن وسادة وسط أجواء شديدة البرودة.

وسارع السكان بالاتصال بالشرطة لكشف غموض هذا الرجل المشبوه الذي يحمل الوسادة، ويقف من دون حراك، فضلا عن أنه لا يرتدي سوى قميص خفيف في أجواء شديدة البرودة.

لكن رجال الشرطة اكتشفوا عند وصولهم لموقع الرجل المزعوم، أنه لا يعدو على كونه ملصقًا بحجم الإنسان مصنوعًا من الورق المقوى لشخص يحمل وسادة، فيما يبدو أنه دعاية لشركة ما.

وتبين لاحقا أن الرجل المطبوع على الملصق العملاق هو المليونير مايك لينديل، الرئيس التنفيذي لشركة ماي بيلو المختصة بصناعة الوسائد عالية الجودة.