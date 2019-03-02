رحل أبو عواد .. وفاة الفنان الأردني نبيل المشيني

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توفي الفنان الأردني نبيل المشيني، اليوم السبت، بعد سنوات طويلة أمتع جمهوره بخفة ظله، ولمع كشخصية ناجحة في سماء الدراما الأردنية، خاصةً مع تقديم شخصية أبو عواد مسلسل “حارة أبو عواد”.

وولد نبيل المشيني أو أبو عواد عام 1939 في مدينة القدس، وهو ابن الفنان الأردني إسحاق المشيني، وشقيق الفنان أسامة المشيني، من أبرز أعماله “حارة أبو عواد”، الذي اشتهر في فترة الثمانينات، وقدم بعدها العديد من الأعمال البدوية الأردنية، من أبرزها “راس غليص”.

وعُين نبيل المشيني أو أبو عواد رئيسًا لرابطة الفنانين الأردنيين، كما تم تعيينه عينًا في مجلس الأعيان الأردني عام 2003.

ونبيل إسحاق عودة المشيني هو اسم أبو عواد بالكامل، وأنهى تعليمه الثانوي في عام 1958، ثم استكمل دراسته في مجال اللغة العربية وحصل على البكالوريوس ثم دبلوم اللغة العربية في عام 1969.

وبدأ نبيل المشيني حياته الفنية في وقتٍ متأخرٍ من العمر، وقد عرف بشخصية أبو عواد وكذلك المسلسلات البدوية، منها مسلسل راس غليص.