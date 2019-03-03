رسالة بوتفليقة للجزائريين.. تعهدات أهمها انتخابات رئاسية مبكرة لن يترشح فيها

المواطن - الرياض

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، عبدالوهاب دربال، اليوم الأحد، أنه يتعين على كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية تقديم أوراق ترشحهم شخصيًّا، ليضع عقبة جديدة أمام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وإذا جرى تطبيق ذلك، فإنه سيعني أن بوتفليقة (82 عامًا) سيتعين عليه أن يقدم بنفسه أوراق ترشحه للمجلس الدستوري، قبل منتصف ليل الأحد.

ولم يظهر بوتفليقة بشكل علني إلا نادرًا منذ عام 2013؛ بسبب مرضه المتكرر، ورحلات علاجه خارج البلاد.

وفي وقت سابق من الأحد، وصل عبدالغني زعلان، مدير حملة الرئيس، إلى مقر المجلس الدستوري بالعاصمة الجزائر، ولم يتحدث للصحفيين لدى دخوله مبنى المجلس المسؤول عن تسلم أوراق المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 إبريل.

لكن زعلان تحدث لاحقًا في مؤتمر صحفي، وقال: إن بوتفليقة سيدعو لانتخابات رئاسية في غضون عام لاختيار خليفة له، في حال إعادة انتخابه في إبريل.

وجاء في رسالة ترشح بوتفليقة: “أتعهد بمراجعة قانون الانتخابات وإنشاء آلية مستقلة تتولى تنظيمها، وأتعهد بإعداد دستور جديد يطرح للاستفتاء الشعبي”.

كما تعهد بوتفليقة بتشكيل ندوة للحوار الوطني لمناقشة الأوضاع على مستوى الجزائر، وتعهد أيضًا بمراجعة قانون الانتخابات وإنشاء آلية مستقلة تتولى تنظيمها.