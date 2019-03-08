رسالة مؤثرة من وزير التعليم للمتقاعدين: تركتم بصمة خالدة في مسيرتنا

المواطن - الرياض

وجه وزير التعليم، حمد آل الشيخ، رسالة إلى المتقاعدين من منسوبي الوزارة، مساء اليوم الجمعة.

وقال حمد آل الشيخ موجهًا قوله للمتقاعدين من منسوبي الوزارة: “لقد بذلتم من العمر زهرته وقدمتم من الجهد ثمرته لخدمة وطنكم وأبنائه وتغادرون وزارتكم ومدارسكم وجامعاتكم تاركين بصمةً خالدةً في مسيرة التعليم”.

وتابع وزير التعليم: نتوجه لكم بجزيل الشكر والتقدير، وندعو الله لكم بحياة مديدة سعيدة وعطاء مستمر.

ويوم أمس وجه وزير التعليم رسالة بمناسبة يوم المرأة العالمي قال فيها: تبقى المرأة السعودية شريكًا في صناعة التغيير ترسم سلّم الصعود والنجاحات وتضبط معادلة الثبات في برامج ومشروعات تنمية المملكة الشاملة، انطلاقًا من المدرسة وصولًا للمناصب القيادية جنبًا إلى جنب مع رجال هذا الوطن المعطاء.