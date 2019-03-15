رسالة من الملكة إليزابيث لشعب نيوزلندا بعد الهجوم الإرهابي على المسجدين

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أعربت الملكة إليزابيث، عن خالص حزنها حيال حادث المسجدين في نيوزلندا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والذي أدى إلى سقوط 50 شخصا تقريبًا، بعد أن فتح إرهابي صاحب جنسية أسترالية النار على المصلين داخل المسجد.

وأكدت إليزابيث في رسالتها للشعب النيوزلندي، أنها برفقة الأمير فيليب يرسلان تعازيهما إلى عائلات وأصدقاء ضحايا الحادث، معربة عن خالص تقديرها لرجال الطوارئ والإسعاف الذين حاولوا إنقاذ الضحايا ومساعدتهم على النجاة.

واختتمت الملكة رسالتها للشعب، بالتأكيد على أنها في هذا الوقت الحرج كانت دعواتها وأفكارها مع جميع النيوزلنديين، الذين عاشوا تلك الفاجعة.

وكان 49 شخصا قد لقوا مصرعهم عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة “كرايس تشيرش” في نيوزلندا اليوم الجمعة.

وقال مفوض الشرطة النيوزلندية مايك بوش، إنه تم احتجاز أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.

وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.