رسالة من عائض القرني للمتعجلين بالخروج من بيت الله

المواطن - الرياض

تعجب الشيخ الدكتور عائض القرني من الذين يتأخرون عن إجابة نداء الصلاة ويتعجلون بالخروج من بيت الله.

وقال القرني: لماذا يتأخر البعض عن إجابة نداء الصلاة، ويستعجل بالخروج من بيت الله؟! ألا يعلم أنه في بيت ملك الملوك الذي يملك صحته، وعافيته، ونصره، ورزقه، ومغفرته؟! ثم إن الملائكة منذ أن يدخل المسجد إلى أن يخرج تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تُب عليه، فهل بعد هذا العطاء من عطاء؟!

وتابع القرني: الاستغفار طوق نجاة، ومركب سلامة، به نخرج من ظلمات المعاصي، وورطات الذنوب، وبه نداوي جراحات النفس من الخطايا، ونغسل به أدران الروح، وبه نسمو في ملكوت الله، ونُحلّق في فضاء التوحيد، ونسبح في آفاق الرحمة والغفران، والتوبة والرضوان.